DHA DIŞ- ABD’nin Chicago kentindeki protestolarda eylemciler ile polis arasında arbede

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi ABD'li George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından 2 ay önce başlayan başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar bazı şehirlerde devam ediyor.Chicago'daki Grant Park'ta bulunan Kristof Kolomb heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Chicago'da eylem düzenleyen protestocular, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Protestocuların bir sonraki durağı Chicago'daki Grant Park'ta bulunan Kristof Kolomb oldu. Kolomb'un heykelini devirmek isteyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

KRİSTOF KOLOMB'UN HEYKELİNİ YIKMAYA ÇALIŞTILAR

Heykele ip bağlayan göstericiler, heykeli devirebilmek için dakikalarca uğraştı. Ardından olay yerine gelen polisin biber gazıyla müdahale ettiği protestocular parkı terk etmedi.

Heykelin etrafını saran göstericiler, polise yüzlerce şişe ve çeşitli malzemeler fırlattı. Dağılmayan protestoculara göz yaşartıcı spreyin de kullanıldığı olaylar saatlerce sürdü. Gösteriler gece yarışına kadar devam ederken onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-Protestocuların heykele saldırı anı

-Polis ve protestocular çatışıyor

-Protestolardan görüntüler

-Protestocuların polislere saldırı anı

-Polisin protestoculara saldırı anı

Kaynak: DHA