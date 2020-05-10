DHA DIŞ - Almanya rehavete erken kapıldı

Koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu vaka ve ölüm sayısındaki azalmanın ardından önlemlerini gevşeten Almanya'nın Ostsee ve Nordsee plajında insanların fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüntülendi.

Almanya'da koronavirüsten ölen ve virüs tespit edilen kişi sayısındaki azalış nedeniyle önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ardından ülkenin bir plajında koronavirüs önlemleri kapsamında fiziksel mesafeye uygun şezlongların yerleştirildiği ancak plajdaki kişilerin maskesiz olduğu ve fiziksel mesafe kurallarına uymadığı görüntülendi.

Plajda hizmet veren restoranda da kurallara uyulmadığı görülürken her yaş grubundan onlarca kişinin plajda vakit geçirdiği anlar da kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Plajdan görüntüler

Kaynak: DHA