DHA DIŞ - Almaya'daki gurbetçiler Reynmen'i bekliyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen ve gençl hayranlarının sevgilisi olan Reynmen (Yusuf Aktaş) Almanya'nın Düsseldorf kentinde arabalı açık hava sinemasında hayranlarıyla buluşacak.

Youtube'ta paylaştığı videolarla ünlenen ve Leila, Aykız, Kaçamak, Ela gibi şarkıları gençlerin dilinden düşmeyen Yusuf Aktaş- Reynmen 10 Temmuz 2020 tarihinde Düsseldorf arabalı açık hava sinemasında bir konser vermeye hazırlanıyor. Kokpit, Startist, K&K Event organizasyonuyla Almanya'ya gelecek olan Reynmen yayınladığı video mesajıyla da hayranlarına artık Almanya'ya gelmek için sabırsızlandığının müjdesini verdi, Reymen'in daha önce planlanan Almanya konserleri Koronavirüs engeline takılmıştı.

GENÇLERE DESTEĞİMİZ OLSUN

Reynmen konserinin ana sponsorluğunu yapan Sadullah Yalçın, "Reynmen'i daha çok gençlerin izlediğini biliyoruz. Bizim de hem buradaki gençlere bu anlamda bir katkımız olsun, hem de Almanya'da Türk müziğinin, kültürünün yaşatılmasında payımız olsun istedik. Ben de konser gecesini merakla bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konser alanından görüntü detayları

- Cihan Geyik röportajı

Kaynak: DHA