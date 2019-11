DHA DIŞ - Arnavutluk depremzedeleri Kosova'ya geldi, Başbakan Haradinay ziyaret etti

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, evsiz kalan 180 depremzede, Kosova'nın Prizren şehrine getirildi. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, depremzedeleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Depremde evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden 180 Arnavut vatandaşı, Kosova'ya getirildi. Depremzedeler, eski Yugoslavya döneminden kalma ve 1999 yılında NATO müdahalesi ardından KFOR Barış Gücü'ndeki Alman askerlerinin 18 yıl konuşlu olduğu eski Alman Tugay komutanlığının bulunduğu bölgeye getirildi. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka ve Almanya'nın Kosova Büyükelçisi Christian Heldt, akşam saatlerinde depremzedeleri ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ardından basına açıklamada bulunan Haradinay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve Kosova'nın her zaman kardeş Arnavutluk devletinin yanında olduğunu söyledi. Arnavutluk'un zor günler yaşadığını belirten Haradinay, "Biz her zaman maddi manevi Arnavut halkının yanında olacağız" dedi. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka da belediye olarak Arnavutluk'taki depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını ve yeni kafilelerin de geleceğini söyledi.

Almanya'nın Kosova Büyükelçisi Christian Heldt ise Kosova hükümetine, Arnavutluk'un bu zor günlerinde yanında olmalarından dolayı teşekkür etti. Heldt, "Deprem kurbanlarının Arnavutluk'tan ihtiyaç duyabilecekleri her türlü yardımı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA