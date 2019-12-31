DHA DIŞ- Avustralya, 2020’yi kutluyor

Avustralya'nın en büyük kentlerinden Sydney, 2020'yi kutluyor. Şehrin simgelerinden Sydney Liman Köprüsü'nde düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Avustralyalılar, köprüde düzenlenen ışık gösterisi ile birlikte konserlerle yeni yıla girdi.

Görüntü Dökümü

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-Köprünün görüntüsü

-Havai fişek gösterisi

-Detaylar

Kaynak: DHA