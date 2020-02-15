DHA DIŞ - Ayıyla buz pateni yaptı

Rusya'da bir adam, boynuna tasma taktığı ayıyla nehirde buz pateni yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun beğeni topladı.

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir adam, donmuş nehrin üzerinde boynuna tasma taktığı ayıyla buz pateni yaptı. Yerel medyaya konuşan Vasily adlı ayının sahibi Viya, ayıyı hayvanat bahçesinin barınağından aldığını ve ayıların bu tarz barınaklarda gerçek yaşamlarından uzak, kötü durumlarda yaşadıklarını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler yoğun beğeni toplarken; kullanıcılar, Viya'nın barınakta kalmaya zorlanan ayıların durumlarına dikkat çekmesine övgüde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Tasma ile adamı çeken ayı

-Buz pateni yapan adam

-Detaylar

Kaynak: DHA