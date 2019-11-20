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  3. DHA DIŞ- Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun Pompeo ile tokalaşması

-Çavuşoğlu ve Pompeo'nun ABD ve Türkiye bayrakları önünde poz vermesi

Kaynak: DHA

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