DHA DIŞ- Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun Pompeo ile tokalaşması
-Çavuşoğlu ve Pompeo'nun ABD ve Türkiye bayrakları önünde poz vermesi
Kaynak: DHA
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