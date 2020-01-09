DHA DIŞ – Çavuşoğlu, ABD ve İran’dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "ABD'den ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz ama bu gerginliğin tamamen ortadan kalkması için de çalışmaya devam etmemiz lazım" dedi.

İkili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'ın içinden geçtiği şu zor günlerde özellikle bu ziyareti gerçekleştirmek istedik ve vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir ve Irak'ta birlikte bu zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" dedi.

IRAK'IN DIŞ GÜÇLERİN YARATTIĞI GERGİNLİKTEN ETKİLENMEMESİ GEREKİYOR

Süleymani ve Mehdi el-Mühendis ile beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınmasının bölgede ve özellikle de ABD ve İran arasında çok ciddi bir gerginliğe yol açtığını belirten Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz ve buna karşıyız. Irak'ın zaten kendisine has sorunu var. DEAŞ terör örgütü, PKK terör örgütü gibi terör örgütleriyle mücadeleden sonra yeniden istikrara ve Irak'ın yeniden inşasına yönelik çalışmalar yapılırken ve bazı zorluklarla karşılaşırken, Irak'ın dış güçlerin yarattığı bu tür gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Herkesin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir şekilde saygı duyması gerekiyor, bu elzemdir" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE OLARAK BU GERGİNLİKLERİN AZALTILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ

"Türkiye olarak bu gerginliklerin azaltılması için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde başından beri çaba sarf ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Başta İranlı ve ABD'li muhataplarımız olmak üzere ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, diğer ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla yoğun bir diploması yürüttük. Gerginlikten herkesin rahatsız olduğunu gördük. Bu gerginliği azaltmak için de birlikte çalışıyoruz ve önümüzdeki süreçte de çalışmaya devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD'den ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz ama bu gerginliğin tamamen ortadan kalkması için de çalışmaya devam etmemiz lazım."

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ KONUŞTUK

Tüm bunları bu sabah görüştüğü Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakanı Adil Abdülmehdi, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve ekibi ile ele alıp, üzerinden geçtiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Irak'ın istikrarı, huzuru, barışı bizim için de çok önemlidir. O yüzden biz bundan sonra yine Irak'ın istikrarına, terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacağız. DEAŞ'in tekrar yine ortaya çıkmasına müsaade etmememiz lazım. PKK'nın Irak topraklarında özellikle yer bulup bizim için ve Irak için tehdit oluşturmasının önüne birlikte geçmemiz gerekiyor" dedi.

Görüşmelerde ikili ilişkileri de ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını "Şu zor günlerde bile bir taraftan sorunları aşmaya çalışırken, diğer taraftan Irak'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için birlikte çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Biz Kuveyt konferansında 5 milyar dolar taahhütte bulunduk, kredi taahhüdünde ve bu krediyi Irak'ta gerçekleştirilecek önemli projelerde kullanacağız. Bugün hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini yine kardeşim Muhammed Ali el-Hekim ile değerlendirdik arkadaşlarımızla beraber. Önümüzdeki süreçte bunların hayata geçmesi konusunda da birlikte çalışacağız" diyerek sonlandırdı.

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-el-Hekim'in açıklamaları

-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

-Bakanların tokalaşması

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Kaynak: DHA