İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Çavuşoğlu'nun görüşmenin yapılacağı mekâna girişi

-Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile tokalaşması

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT