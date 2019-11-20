DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun görüşmenin yapılacağı mekâna girişi
-Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli ile tokalaşması
Kaynak: DHA
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