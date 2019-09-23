DHA DIŞ- Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde SDG hedeflerini anlattı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle (SDG) ilgili toplantıda konuştu. Çavuşoğlu, "SDG'leri başarmak için, çabalarımızı artırmalıyız. Bir etki yaratmak için özel sektörden cesaret aldık ve bu etki ancak kendini sürdürülebilir işe adamış girişimciler dünyası tarafından yaratılabilir. Türkiye payına düşeni yapmaya devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "SDG'leri başarmak için yenilikçi çözümlere özel sektörün angajmanı" başlıklı oturumda konuşma yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir yıl önce başlatılan girişimin ev sahiplerinden biri olmasından duyduğu mutluluğu belirterek, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye'nin çok paydaşlı kamu-özel ortaklığı kurulması konusundaki deneyimlerini aktaracağını söyledi.

'KRİTİK BİR DÖNEME GİRİLİYOR'

SDG Zirvesi'nin hedeflerinin uygulanması bakımından BM üyesi ülkeler ve tüm BM sistemi kritik bir döneme gireceğini değerlendiren Çavuşoğlu, çok paydaşlı ortaklık, mali kaynaklar ve teknolojinin SDG için 3 temel bileşen olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, iki yıl önce özel sektör için İstanbul'da UNDP ile uluslararası bir merkez kurduklarını anımsatarak, 2018'de de Bill and Melinda Gates Vakfı'nın mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin ihtiyaçlarına odaklanan bir hızlandırıcı program önerdiğini dile getirdi.

Eczacıbaşı ile yapılan hızlandırma programında, dijital kimlik çözümleriyle temel hizmetlere ve geçim kaynağı olanaklarına erişimle şarj ihtiyacı duymadan modern su ve sıhhi çözümlere ihtiyaca işaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu hızlandırma programı, bir aydan kısa sürede 36 farklı ülkeden 150 başvuru çekti" ifadesini kullandı.

'ORTAKLIĞA 1 MİLYON DOLAR AYIRDIK'

Çavuşoğlu, geçen yıl da Gebze'de en az gelişmiş ülkeler için bir teknoloji bankası kurulduğunu hatırlattığı konuşmasında, "Büyük oranda yerinden edilmiş ve savunmasız insanlara ev sahipliği yapan diğer ülkeler, bizim başarılarımızdan yararlanabildi. Türkiye olarak bu ortaklığa 1 milyon dolar ayırdık" dedi.

SDG kapsamındaki programların herkese ilham kaynağı olması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SDG'leri başarmak için, çabalarımızı artırmalıyız. Bir etki yaratmak için özel sektörün hevesinden cesaret aldık ve bu etki ancak kendini sürdürülebilir işe adamış girişimciler dünyası tarafından yaratılabilir. Türkiye, payına düşeni yapmaya devam edecek."

Görüntü Dökümü

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-Etkinlikten görüntü

-Çavuşoğlu'nun konuşması

DHA