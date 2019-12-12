DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun El Othmani tarafından kabulü
-Çavuşoğlu-El Othmani görüşmesi
Kaynak: DHA
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