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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmesi

Kaynak: DHA

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