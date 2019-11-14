DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmesi
Kaynak: DHA
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