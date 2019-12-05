DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile tokalaşması
-Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesi
Kaynak: DHA
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