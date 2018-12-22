DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü
Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık...
Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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görüşmeden görüntü
DHA
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