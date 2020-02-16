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  3. DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Münih’te Libya konulu toplantıya katıldı

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Münih’te Libya konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Münih’te Libya konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aile fotoğrafı çekimi

-Toplantıdan görüntüler

Kaynak: DHA




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