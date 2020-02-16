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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

DIŞ- Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti56?ncı Münih Güvenlik Konferansı?na katılmak üzere Almanya?nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

DIŞ- Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

56?ncı Münih Güvenlik Konferansı?na katılmak üzere Almanya?nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

Kaynak: DHA




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