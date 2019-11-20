DHA DIŞ- Çavuşoğlu’nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu'nun NATO merkezine araçla gelişi
-Çavuşoğlu'nun binaya girişi
Kaynak: DHA
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