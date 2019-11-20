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  3. DHA DIŞ- Çavuşoğlu’nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı

DHA DIŞ- Çavuşoğlu’nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu’nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun NATO merkezine araçla gelişi

-Çavuşoğlu'nun binaya girişi

Kaynak: DHA

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