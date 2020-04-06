DHA DIŞ- Çernobil’de korkutan yangın

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan ve 34 yıl önce dünya tarihindeki en büyük nükleer felaketin yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınındaki bölgede çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde radyasyonun normal normların üzerinde olduğu, ancak durumun, başkent Kiev'i etkilemediği bildiriliyor.

Ukrayna Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev'in 150 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Çernobil bölgesinde otların ateşe verilmesi sonucunda çıkan yangının kısa sürede ağaçlara sıçradığı ve 100 hektarlık alanı etkisi altına aldığı bildirildi.

200 TON SU İLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sık bitki örtüsünün bulunduğu bölgede, uçakların 200 tona yakın su dökerek yangına müdahale ettiği ve yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. 5 hektarlık ve 20 hektarlık iki bölgede yangının hala devam ettiği ve görevlilerin, yangını tamamen söndürmeye çalıştıkları kaydedildi. 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 4 numaralı reaktörde patlamanın meydana gelmesi sonucunda, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmiş ve ortaya çıkan radyasyon bulutları, Türkiye de dahil olmak üzere, çok geniş bir coğrafyayı etkisi altına almış ve kanser vakalarında çok büyük artışın yaşanmasına neden olmuştu. Çernobil Nükleer Snatrali, 2000 yılında tamamen kapatılırken, santralin de bulunduğu 50 kilometrekarelik bir bölge, girişe yasak bölge haline getirildi. Bu bölgeye günümüzde de seyahat edecek olanların, önceden Ukrayna makamlarından izin alması gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangın söndürme uçakları

-Yangından detaylar

-Yükselen dumanlar

Kaynak: DHA