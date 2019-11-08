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  3. DHA DIŞ - Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

DHA DIŞ - Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

DHA DIŞ - Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Polis merkezi önünde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetin yaklaştığı ve patlama anı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonetin yaklaşması ve patlama anı

Kaynak: DHA

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