DHA DIŞ - Çobanbey'de bombalı araç saldırısı

Suriye'nin Çobanbey (El Rai) kasabasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Polis merkezi önünde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir kamyonetin yaklaştığı ve patlama anı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonetin yaklaşması ve patlama anı

Kaynak: DHA