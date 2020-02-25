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DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da resmi törenle karşılandı

Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da resmi törenle karşılandı

Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin görüntüsü

-Erdoğan'ın gelişi

-Resmi törenle karşılama

-Detaylar

Kaynak: DHA




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