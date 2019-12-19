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  3. DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, programın ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erdoğan'ın zirvenin dünzenlendiği alana gelişi

Fotoğraf çekimi

Salondan görüntüler

Kaynak: DHA

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