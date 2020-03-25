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  3. DHA DIŞ-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsünü yenen Türk'e "geçmiş olsun" telefonu

DHA DIŞ-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsünü yenen Türk'e "geçmiş olsun" telefonu

Demirören Haber Ajansa bir haftadır beni takip ettiler bana dua eden herkese aileme sonsuz teşekkür ederim.

DHA DIŞ-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsünü yenen Türk'e "geçmiş olsun" telefonu

yla paylaşmıştı.

Demirören Haber Ajansa bir haftadır beni takip ettiler bana dua eden herkese aileme sonsuz teşekkür ederim. Zor bir süreç nefesiniz yetmiyor boğulacak gibi olup ümidinizi yitiriyorsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet Arpacı'nın telefon görüşmesini anlatıyor

Kaynak: DHA




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