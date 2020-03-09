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DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel’de Türk vatandaşları karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel’de Türk vatandaşları karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın gelişi

-Vatandaşlara konuşma yapan Erdoğan

-Vatnadaşların görüntüleri

-Türk bayrakları

Kaynak: DHA




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