DHA DIŞ- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel’de Türk vatandaşları karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın gelişi
-Vatandaşlara konuşma yapan Erdoğan
-Vatnadaşların görüntüleri
-Türk bayrakları
Kaynak: DHA
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