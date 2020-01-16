DHA DIŞ – Denizi izleyen turistleri dalga vurdu

ABD'de sahilde dalgayı izleyen bir grup turist, dalganın kendilerinin bulunduğu alana gelmesi ile bir süre sürüklendi.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cambria kentinin Moonstone Sahili'nde gerçekleşti.

Sahilde denizi izleyen bir grup turist, kendilerinin bulunduğu alana kadar gelen dalgayla sürüklendi. Kısa bir süre sürüklenen turistlerin olaydan yara almadığı ancak çok korktukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Deniz kenarında yürüyen turistler

- dalganın aniden gelmesi

- Dalgadan kaçamayan turistlerin denize sürüklenmesi

Kaynak: DHA