DHA DIŞ - Doğum yapan köpeğini vurup, yolda sürükledi

İspanya'da bir adam, doğum yapan köpeğini silahla yaraladı ve köpek ölmeyince boynuna geçirdiği iple onu eve doğru sürükledi. Adam, bir görgü tanığının müdahalesi sonucu köpeği yol kenarına terk ederken, yaralı halde bakım merkezine alınan köpek hayatını kaybetti.

Olay, Galiçya bölgesinde Chantada şehrinde geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam doğum yaptığı için öfkelendiği köpeğini silahla yaraladı ve köpek ölmeyince boynuna geçirdiği iple, köpeği evine sürüklemeye çalıştı. Bu sırada oradan geçmekte olan başka biri köpeğin sürüklendiği o anları kayda aldı. Kayda alındığını fark eden adam köpeği yol kenarında bıraktı.

Lugo şehrindeki bir hayvan bakım merkezine götürülen yaralı köpek, önceki gün hayatını kaybetti. Köpeğin doğurduğu 6 yavru ise klinikte bakım altına alındı.

60 yaşlarında olduğu belirtilen kimliği açıklanmayan adamın ise yaklaşık 2 yıl hapis ve para cezası alabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adamın vurduğu köpeğini, boynuna geçirdiği iple yolda sürüklemesi

-Bir görgü tanığının adamı kayda alması

-Adamla görgü tanığı arasında geçen diyalog

-Adamın köpeği bırakıp gitmesi

-Köpeğin doğurduğu yavruların görüntüleri

Kaynak: DHA