DHA DIŞ- Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi'ni gezdi.

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi'ni gezdi. Sergiyi gezen Emine Erdoğan, müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emine Erdoğan'ın müzeyi gezme görüntüleri

-Emine Erdoğan'ın müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgilendirilmesi

Kaynak: DHA