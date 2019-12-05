DHA DIŞ - Erdoğan, Cambridge Camisi’nin açılış töreninde
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
Görüntü Dökümü
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-Cami önündeki polisler
-Cami önündeki Türk bayraklı insanları
-Binali yıldırımın görüntüsü
-Erdoğan ve eşinin Cami'ye girmesi
-Detaylar
Kaynak: DHA
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