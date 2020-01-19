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  3. DHA DIŞ- Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

DHA DIŞ- Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

DHA DIŞ- Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aile fotoğraf çekimi

-Erdoğan'ın görüntüsü

Kaynak: DHA



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