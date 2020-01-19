DHA DIŞ- Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Aile fotoğraf çekimi
-Erdoğan'ın görüntüsü
Kaynak: DHA
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