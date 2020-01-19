DHA DIŞ- Erdoğan, Libya Zirvesi’ne verilen arada liderlerle görüştü
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı.
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Putin-Erdoğan görüşmesi fotoğrafları
-Erdoğan-Merkel görüşmesi fotoğrafları
Kaynak: DHA
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