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DHA DIŞ- Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

DHA DIŞ- Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Kabulden görüntüler

-Erdoğan'ın konuşması

Kaynak: DHA

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