DHA DIŞ- Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.
Görüntü Dökümü
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-Kabulden görüntüler
-Erdoğan'ın konuşması
Kaynak: DHA
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