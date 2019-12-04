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DHA DIŞ- Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

DHA DIŞ- Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi

Kaynak: DHA

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