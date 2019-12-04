DHA DIŞ- Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti
NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT