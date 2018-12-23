DHA DIŞ - Gatwick Havalimanı’nda yaşanan drone krizi ile ilgili iki kişi sorgulanıyor

Londra'da yer alan Gatwick Havalimanı'nda binden fazla uçuşun iptal edilmesine ve yaklaşık 140 bin yolcunun seyahatini engelleyen drone kriziyle ilgili gözaltına alınan 54 yaşında bir kadın ve 47 yaşında bir erkeğin Cumartesi gecesi gözaltına alınarak sorgulandığı duyuruldu.

Gatwick Havalimanı'na yaklaşık beş kilometre mesafede yaşayan çiftin "suç işlemeye yönelik drone kullanımı" sorgusunun devam ettiği ve "sivil havacılık hizmetlerini insan hayatını tehlikeye atacak şekilde aksatmak" suçuyndan ömür boyu hjapis cezasıyla karşı karşıya oldukları belirtildi.

Gatwick Havalimanı sözcüleri, uçuşların dün gece yeniden bir saatliğine durdurulduktan sonra normal programına döndüğünü açıkladı.

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Chris Graylling, drone kullanımı ile ilgili olarak yeni bir mevzuat için çalışıldığını duyurdu.

Ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick'te yaşanna 36 saatlik aksamanın yol açtığı maddi zarar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

DHA