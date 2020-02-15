DHA DIŞ – Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın
Hindistan'da havai fişek satan bir dükkânda yangın çıktı. Havi fişeklerin tutuşması ile art arda patlamalar meydana geldi.
Hindistan'da havai fişek satan bir dükkânda yangın çıktı. Havi fişeklerin tutuşması ile art arda patlamalar meydana geldi.
Hindistan'ın Jaipur kentinde işlek bir pazar olan Indira pazarında havai fişek satan bir dükkânda yangın çıktı. Tutuşan havi fişekler art arda patlayınca bölgede büyük panik yaşandı. Yangın yan dükkânlara da sıçradı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince 4 saatlik çalışma sonrasında söndürülebildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlamalardan görüntü
Yaşanan panik anları
kaçanlar
Kaynak: DHA
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