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DHA DIŞ – Hindistan’da koronavirüse dikkat çekmek için sıra dışı yöntem

kar, koronavirüse (Covid-19) dikkat çekmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için virüs şeklinde araba üretti.

DHA DIŞ – Hindistan’da koronavirüse dikkat çekmek için sıra dışı yöntem

kar, koronavirüse (Covid-19) dikkat çekmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için virüs şeklinde araba üretti.

kar, "Umarım farkındalığı yayabilir ve insanların neden içeride kalması gerektiğini anlamasını sağlayabiliriz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Virüs şeklindeki araba

-Virüs şeklindeki arabanın trafikte gezmesi

-Virüs şeklindeki arabanın tanıtımı

-Arabay ilgi gösteren Hindistan halkı ve polisi

Kaynak: DHA




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