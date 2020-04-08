DHA DIŞ – Hindistan’da koronavirüse dikkat çekmek için sıra dışı yöntem
kar, koronavirüse (Covid-19) dikkat çekmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için virüs şeklinde araba üretti.
kar, koronavirüse (Covid-19) dikkat çekmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için virüs şeklinde araba üretti.
kar, "Umarım farkındalığı yayabilir ve insanların neden içeride kalması gerektiğini anlamasını sağlayabiliriz" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Virüs şeklindeki araba
-Virüs şeklindeki arabanın trafikte gezmesi
-Virüs şeklindeki arabanın tanıtımı
-Arabay ilgi gösteren Hindistan halkı ve polisi
Kaynak: DHA
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