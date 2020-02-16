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DHA DIŞ- İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar

SURİYE'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

DHA DIŞ- İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar

SURİYE'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin boşalttığı köylerdeki çatışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman ateş desteği veriyor.

kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Çatışmalardaki tankın görüntüsü

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-Tankın ateş açması

-Çatışma sesleri

-Patlamadan görüntü

Kaynak: DHA




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