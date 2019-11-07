DHA DIŞ- İdlib’te HTŞ’ye protesto
İdlib'te sivil halk, İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir el-Şam'ı (HTŞ) protesto ederek, aleyhinde slogan attı.
İdlib'te sivil halk, İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir el-Şam'ı (HTŞ) protesto ederek, aleyhinde slogan attı.
HTŞ'nin, İdlib'in kuzeybatısındaki Kafar Takharim köyünü kuşatmasının ardından, İdlib'te yürüyüş yapan bir grup sivil köylülere destek için HTŞ'yi protesto etti.
Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Halkın yürüyüşü
Kaynak: DHA
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