DHA DIŞ – İngiltere’de 20 katlı binada yangın çıktı
İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Kensal kasabasındaki Gaydon House'da, 20 katlı binanın 17'nci katında yangın meydana geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 katlı bir binada yangın çıktı.
İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Kensal kasabasındaki Gaydon House'da, 20 katlı binanın 17'nci katında yangın meydana geldi. Yangının ardından yaklaşık 50 kişi binayı terk etti.
Olay yerine 6 itfaiye ve yaklaşık 40 itfaiyeci gönderilmesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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- 17 katlı binada çıkan yangın
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Kaynak: DHA
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