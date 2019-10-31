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DHA DIŞ- İsrail İHA’sı, Lübnan’da düşürüldü

Yerel medya, İsrail'e ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.

DHA DIŞ- İsrail İHA’sı, Lübnan’da düşürüldü

İsrail'e ait İHA, Lübnan'da hava savunma füzesi tarafından vuruldu.

Yerel medya, İsrail'e ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-İHA'nın düştüğü iddia edilen bölgeden görüntüler

-Yükselen duman

-Detaylar

Kaynak: DHA

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