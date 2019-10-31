DHA DIŞ- İsrail İHA’sı, Lübnan’da düşürüldü
Yerel medya, İsrail'e ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.
İsrail'e ait İHA, Lübnan'da hava savunma füzesi tarafından vuruldu.
Yerel medya, İsrail'e ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye şehrinde hava savunma füzesi tarafından vurulduğunu duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-İHA'nın düştüğü iddia edilen bölgeden görüntüler
-Yükselen duman
-Detaylar
Kaynak: DHA
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