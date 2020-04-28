DHA DIŞ - İsrail’de 62 yaşındaki kadına saldırı

İsrail'in Kfar Saba şehrinde 62 yaşında bir kadının bıçaklandığı belirtilirken polisin potansiyel bir terör saldırısı üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

İsrail medyasının haberine göre, İsrail'in Merkez Bölgesi'nde bulunan Kfar Saba şehrinde 62 yaşında bir kadının bıçaklandığı belirtilirken polisin potansiyel bir terör saldırısı üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Saldırıya uğrayan kadının ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Kudüs merkezli ZAKA adlı medya kuruluşu saldırganın hala hayatta olup olmadığını açıklığa kavuşturmadan, "etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

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-Bıçaklanan kadın

Kaynak: DHA