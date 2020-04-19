DHA DIŞ - İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur’an-ı Kerim okuttu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok ülkelerin başında gelen İtalyan'ın Carpi kentinde "Salgına karşı birlikte dua ediyoruz" etkinliği düzenlendi. ​Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde İmam Selmi koronavirüse karşı Al İmran suresini okuyarak, dua etti.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği İtalya'da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya'nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Alberto Bellelli'de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı'nda dua etti.

KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI HEP BİRLİKTE DUA EDİYORUZ

Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" dedi.

VİRÜSÜN SON BULMASI İÇİN AL İMRAN SURESİ OKUDU

Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan'nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den Al İmran suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. İmam Selmi "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydanda Kur'an-ı Kerim okunma görüntüsü

Kaynak: DHA