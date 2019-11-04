DHA DIŞ- Kerbela'da İran Konsolosluğu’na saldırıda ölen 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi
Irak'ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu'na saldırmıştı.
Irak'ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu'na saldırmıştı. Konsolosluk önünde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden 3 kişidin biri için Kerbela'da cenaze töreni düzenlendi.
Irak'ta hükümet karşıtı eylemler devam ederken, protestocular Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırmış, 3 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 3 göstericiden biri için Kerbela'da cenaze töreni düzenlendi.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Konsolosluğun önünde hayatını kaybeden göstericinin cenaze töreni
Görüntü Dökümü
-------------------------------
- İran konsolosluğu önünden görüntüler
- Eylemcilerin görüntüleri
- Konsolosluk duvarı önünde yakılan ateş
DGS Saati 10:05 Tarihi 04.11.2019 - Haber Kodu : 191104031
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT