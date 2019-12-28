DHA DIŞ - KKTC yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oteller yüzde 80 doluluk oranı ile yeni yıla girecek. Türkiye'nin ünlü yıldızları da KKTC'de yeni yıla merhaba diyecek. KKTC'de caddelere, iş yerlerine ve otellere de yeni yıl için göz kamaştıran ışıklandırmalar yapıldı.

Yeni yılla ilgili Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, yılbaşı gecesinde ülkedeki otellerin doluluk oranının yüzde 80'lerde olacağını ifade ederek, "İyi bir yılbaşı gecesi geçireceğiz" dedi.

KKTC'ye ünlü isimlerin gelmesini önemli bir tanıtım olarak değerlendiren KTOB Başkanı Dimağ Çağıner, "Yılbaşında otellerimizin doluluk oranı bizlerin yüzünü güldürüyor" dedi. Türkiye'den Ada'ya gelişlerin uçak bilet fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle biraz azaldığına işaret eden Çağınar, "Oteller bu açığı yerli turistle kapatacak" diye konuştu.

"Yeni yılda kendi ayakları üzerinde duran bir turizm ekonomisi belirlememiz gerekiyor" şeklinde konuşan Dimağ Çağıner, "Bunun için çalışacağız, çalışmalıyız" dedi. Merit Royal Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba da, misafirlerinin en iyi şekilde bir gece yaşamaları için çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Kutluba, "Yılbaşında misafirlerimizin unutulmaz bir gece yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalıştık" dedi.

YILDIZ YAĞMURU

Gazimağusa Bafra bölgesinde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel Mehmet Mülayim, yeni yılda otellerinin tamamen dolduğunu ifade ederek, "İlgiden memnunuz" dedi. Kaya Holding KKTC Bölge Müdürü Nihat Berkan, Girne Kaya Palazzo Otel ile Kaya Artemis'te yeni yıl hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Kaya, "Misafirlerimiz için yoğun bir çalışma yaptık" dedi.

Türkiye'nin ünlü yıldızları da Kıbrıs'taki otellerde sahne alacak. Tarkan, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Candan Erçetin, Sıla, Sibel Can, Ferhat Göçer, Yıldız Tilbe ve Hadise'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Girne, Lefkoşa ve Mağusa'da bulunan otellerde sahne alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otellerden, caddlerden, sokaklardan detaylar

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Kaynak: DHA