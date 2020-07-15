DHA DIŞ - KKTC’de 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit için Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi. Boğaz Şehitliği'nde 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden 251 şehit anısına fidan dikildi. Törene KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve yetkililer katıldı. Anma törenlerinde konuşan Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz'u tarihimizin en büyük direnişlerinden biri olarak niteledi.

'15 TEMMUZ BİR MİLATTIR'

Başçeri, "Yüce Türk Milleti, iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırılması açısından da bir milattır. Türk halkı 15 Temmuz'da meşru seçimlerinin üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını dünyaya gösterdi" dedi. Başçeri'nin konuşmasının ardından 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden 251 şehit anısına fidan dikildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törenden genel görüntüler

-Çelenk koyma

-İstiklal Marşı

-Büyükelçinin konuşması

-Kısa dua

-Şehitliğe karanfil bırakılması

-Fidan dikimi

Kaynak: DHA