DHA DIŞ- KKTC’de Ercan Havaalanı’nda koronavirüs önlemleri artırıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle alarma geçti. Ülkede sağlıkla ilgili tüm birimler, virüs ile ilgili hazır duruma getirildi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüsü ile ilgili tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

KKTC yönetimi, Ercan Havaalanı'nda yolcu geliş salonuna termal kamera koydu. Koronavirüs taşıyan yolcu ihtimaline karşı da alanda bir karantina odası oluşturuldu. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde de hasta ihtimaline karşı bir oda oluşturuldu. KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan uzman ekipler, termal kamerada görev yapmaya başladı. Uçaklardan inen yolcular, dikkatlice takip edilmeye başlandı.

Söz konusu sistemin çalışmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Termal kamera 38 derecenin üzerinde ateşi olan yolcularda uyarı veriyor. 38 derecenin üzerinde ateşi olduğu belirlenen yolcu, hemen durduruluyor ve karantina odasına alınıyor. Burada tetkikleri yapılan yolcu, daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor.

"TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Ercan'da incelemeler yaptı. Bakan Pilli, virüs ile ilgili tüm önlemlerin alındığını ve personellerin bilgilendirildiğini söyledi. Uygulama ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan TT Ercan Havaalanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, "Şu ana kadar koronavirüsü ile ilgili bir yolcu ülkeye giriş yapmadı" dedi. Son yılların en tehlikeli virüslerinden olan koronavirüs ile ilgili olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Özçelik, "KKTC'ye direkt uçuş olmadığı için yolcularımız Türkiye üzerinden geliyor. Orada ön tedbirler alınıyor. İkinci tedbir de burada oluyor" dedi. Özçelik, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın virüs ile ilgili de işbirliği yaptığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Ercan Havalimanı'ndan görüntüler

-Yolcuların görüntüleri

-Termal kamera ile kontrol edilen yolcular

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-Termal kamera sisteminin görüntüsü

- Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik ile röportaj

-Detaylar

Kaynak: DHA