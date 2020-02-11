DHA DIŞ - KKTC’de vatandaşlardan Akıncı’ya tepki: Açıklaması bizi üzdü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.

Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemediklerini kaydeden vatandaşlar, "Türkiye bizim canımız. Türkiye olmasa burada nefes alamayız. Türkiye olmasa burada yaşayamayız. Türkiye ile her zaman iyi geçinmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA