DHA DIŞ - Las Vegas'ta motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı

ABD'de bir motelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan 3 katlı "Alpine" isimli motelde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Birinci katta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi,

Las Vegas İtfaiyesi binadan 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını; olayda 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Binada ısıtma sistemi olmaması nedeniyle ısınmak için soba kullanıldığı; yangına bunun neden olmuş olabileceği düşünülüyor.

Motelde yaklaşık 70 kişinin kaldığı ve yangında iki kedi ile 1 köpeğin de öldüğü belirtildi.

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Söndürme çalışmalarından görüntü ve fotoğraflar

Kaynak: DHA