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DHA DIŞ- Londra’da Suriye konulu 4’lü Zirve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.

DHA DIŞ- Londra’da Suriye konulu 4’lü Zirve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirvenin yapılacağı binaya girişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı binaya girişi

Kaynak: DHA

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