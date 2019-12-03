DHA DIŞ- Londra’da Suriye konulu 4’lü Zirve başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirvenin yapılacağı binaya girişi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı binaya girişi
Kaynak: DHA
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