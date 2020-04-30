İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. DHA DIŞ - Londra'da Türk mahallesinde yangın

DHA DIŞ - Londra'da Türk mahallesinde yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wood Green semtinde akşam saatlerinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın panik yarattı.

DHA DIŞ - Londra'da Türk mahallesinde yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wood Green semtinde akşam saatlerinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın panik yarattı.

Wood Grren semtinin Winkfield caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katında çıkan yangının yan binalara sıçradığı belirtiliyor.

Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangının kontrol altına alındığı ve yangında can kaybı olmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

(Cep telefonu)

-Yangından görüntüler

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT