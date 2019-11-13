DHA DIŞ- Lübnan’da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, "Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak" çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun'un, eylemcilere, "Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak" çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Jal El Dib bölgesinde hükümet yanlısının tüfekle eylemcilere açtığı ateşte yaralanan olmazken, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Jal el Dib Belediye Başkan Yardımcısı Fadi Abu Joudeh, güvenlik güçlerine ve eylemcilere gerginliği azaltma çağrısı yaptı.
Görüntü Dökümü
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-Hükümet yanlısının ateş açma anı
-Panik görüntüleri
-Hükümet yanlısının gözaltına alınması
Kaynak: DHA
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