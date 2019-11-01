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DHA DIŞ- Meksika’da havai fişek kazası: 8 yaralı

Meksika'da Ölüler Günü festivalinde havai fişekler, kalabalığın arasında patladı.

DHA DIŞ- Meksika’da havai fişek kazası: 8 yaralı

Meksika'da Ölüler Günü festivalinde havai fişekler, kalabalığın arasında patladı. Olayda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Meksika'nın başkenti Meksika'daki Xochimilco bölgesinde, İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı ve amacı ölüleri anmak olan Ölüler Günü festivalinde atılması planlanan havai fişekler, kalabalığın arasında patladı. Olayda, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ve sonrası ise anbean amatör kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anı

-Patlama sonrası yaralılar

-Detaylar

Kaynak: DHA

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